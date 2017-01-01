МВД Германии: Россия пока не вмешивалась в немецкие выборы

МВД Германии не располагает данными о вмешательстве России в выборы в бундестаг ФРГ, которые состоятся 24 сентября. Об этом заявил федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер. «Мы не наблюдаем вмешательства Путина в предвыборную кампанию. Может быть, они (российские власти, – ред.) оставили эти попытки, а может быть, что-то еще произойдет », – отметил министр.

О возможных кибератаках со стороны России в преддверии выборов говорил, в частности, руководитель Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен.

По его мнению, Германия должна быть в состоянии отвечать на хакерские атаки аналогичными методами и призвал принять для этого соответствующую законодательную базу.

Основные опасения германских спецслужб были связаны с тем, что в результате атак хакеров, действующих в интересах Кремля, могли быть похищены большие объемы конфиденциальной информации.

Одно из таких кибернападений на серверы бундестага было предпринято весной 2015 года.

Напомним, Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники не только считает вмешательство российских хакеров в процесс выборов в бундестаг возможным, но и описало, каким оно может быть.