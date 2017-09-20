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Самолет в Мумбае застрял в грязи из-за проливных дождей

Lenta.ru
Фото: AP/Scanpix

В аэропорту индийского города Мумбая отменены десятки рейсов из-за застрявшего в грязи самолета. Об этом сообщает South China Morning Post.

Лайнер авиакомпании SpiceJet совершил штатную посадку, однако после пробега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

Руководство аэропорта приняло решение закрыть полосу из соображений безопасности, что вызвало задержки и отмены рейсов.

Инцидент произошел вечером 19 сентября.

Несмотря на все усилия техников и инженеров, самолет не удалось вытащить и отбуксировать на стоянку.

Шасси лайнера буквально зарылись в размытую проливными дождями землю.

19 января сообщалось, что самолет японской авиакомпании All Nippon Airways, совершивший посадку в аэропорту Титосэ на острове Хоккайдо, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) и застрял в сугробе.

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