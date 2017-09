Самолет в Мумбае застрял в грязи из-за проливных дождей

Лайнер авиакомпании SpiceJet совершил штатную посадку, однако после пробега выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грязи. Пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

Руководство аэропорта приняло решение закрыть полосу из соображений безопасности, что вызвало задержки и отмены рейсов.

Primary runway at Mumbai Airport shut due to a stuck SpiceJet aircraft. Aircraft Likely to be cleared by today evening. Piks: pic.twitter.com/AOwBjegIkX— Mihir Mishra ET (@mihirmishra) September 20, 2017