Немецких избирателей завалили письмами с требованиями не ходить на выборы

Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование по факту рассылки писем, призывающих избирателей не ходить на участки 24 сентября — в день парламентских выборов. Об этом сообщает Reuters.

По данным следователей, многие жители Германии получили письма, в которых содержались настойчивые рекомендации не участвовать в выборах: якобы специальная программа уже вычислила их симпатии, основываясь на комментариях в соцсетях и на форумах. Некоторые сообщения были напечатаны на бланках избирательных комиссий и были удостоверены поддельными печатями.

Неизвестных злоумышленников подвела стилистика: практически все сообщения были составлены в грубом тоне, и получатели легко распознали подделку.

К тому же большинство писем содержало информацию о том, что голоса получателей отданы за «Партию библейских христиан», прекратившую существование еще в 2015 году.

Немецкие правительственные чиновники и эксперты по безопасности уже заявили, что по итогам выборов в США и Франции не исключают российского следа. Однако, как указывает агентство, вероятнее всего, рассылка основана на шутливом сообщении, опубликованном в компьютерном журнале c't. Из него избиратели могли узнать, что их голоса уже подсчитаны в соответствии с поведением в интернете и истории платежей с кредитной карты.