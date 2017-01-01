Генсек ООН: Миротворцы не заменят дипломатии

Миротворческие силы ООН не могут быть заменой дипломатическим усилиям. Об этом во время своего выступления в Нью-Йорке заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сообщает Укринформ.

«Мы должны признать первичность политики, чтобы миротворческие операции начинались для поддержки активных дипломатических усилий, а не взамен им... Если мы сможем достичь лучших результатов в посредничестве и упреждении, то уменьшим нереалистичные и опасные ожидания, которые возлагают на наших миротворцев», – сказал Гутерреш.

Он также призвал государства-члены ООН улучшить материально-техническое обеспечение своих миротворческих сил.

«Операции по поддержанию мира должны быть хорошо оснащены.

Настало время заполнить важные пробелы в технологиях, транспортировке и осведомленности.

Больше мобильности, лучше оборудование, улучшенные тренировки и разведка позволят нам лучше выполнять свою работу с меньшим количеством персонала», – отметил генсек ООН.

Кроме того Гутерреш обратил внимание на нехватку женщин среди миротворцев, работающих в конфликтных регионах.

«Больше женщин в миротворческих силах означает более эффективное миротворчество», – подчеркнул он.