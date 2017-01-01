Эрдоган заявил о планируемой встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намеченной на 28 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В понедельник мы проведем телефонный разговор с уважаемым господином Путиным, а в будущий четверг вместе поужинаем», — приводит агентство Anadolu слова Эрдогана, сказанные на деловом форуме в Нью-Йорке в ходе визита в США в среду.

По его словам, стороны обсудят «все события, ситуацию в Сирии». При этом Эрдоган не уточнил, где именно состоится эта встреча.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана «прорабатывается». «О деталях сообщим», — сказал Песков агентству РИА Новости.