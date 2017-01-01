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США подали в суд из-за стены на границе с Мексикой

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Штат Калифорния (США) намерен через суд добиться блокирования проекта по строительству стены вдоль границы с Мексикой. Об этом сообщил генпрокурор Ксавьер Бекерра штата во время брифинга возле границы, передает Politico.

Иск подан в федеральный суд Сан-Диего.

«Они нарушают десятую поправку и многие законы штата, а не только федеральные законы, которые влияют на наше государство. В то же время они пытаются сделать то, что сможет делать только Конгресс», - заявил Бекерра.

В свою очередь генеральный прокурор США Джефф Сешнс отметил, что в стране любой может подать в суд.

«Но у нас есть государственная граница. Правительство контролирует эту границу и несет ответственность за ее защиту. На успешное завершение проекта пограничной стены нам Конгресс дает деньги», – заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что он будто бы похоронил проект стены на американо-мексиканской границе, но выразил готовность выдержать паузу, перед тем, как просить на нее средства из федерального бюджета.

Дональд Трамп США
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