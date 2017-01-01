В Лондоне задержали еще одного подозреваемого по делу о теракте в метро

Полиция Лондона задержала шестого подозреваемого по делу о теракте в метро столицы Великобритании. Об этом говорится на сайте лондонской полиции.

В сообщении отмечается, что 17-летний молодой человек был задержан в ночь на четверг, 21 сентября, в Торнтон Хит. По месту его жительства проходит обыск.

В полиции отметили, что в связи с расследованием по статье 41 Закона о борьбе с терроризмом были задержаны в общей сложности шесть мужчин.

Накануне стало известно, что полиция Лондона задержала двух человек в связи с терактом в метро - 48-летнего и 30-летнего мужчин.

До этого были задержаны еще трое

- 25-летнего мужчину взяли под стражу в городе Ньюпорт в Уэльсе, 21-летний молодой человек был задержан в пригороде Лондона, 18-летний юноша - в Дувре на юге Великобритании.

Взрыв самодельной бомбы произошел 15 сентября в поезде на станции метро Parsons Green. В результате пострадали 30 человек. Ответственность за инцидент, признанный терактом, взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».