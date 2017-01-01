В Таллине этой аварии опасались все и долго: она произошла

В Таллинне сегодня произошло ДТП, которого с опасением ждали уже долгое время. На пешеходном переходе автомобиль не уступил дорогу почтовому роботу и врезался в него, пишет портал Tehnika.

ДТП произошло на улице Нымме. Управляемый человеком робот начал переезжать дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый свет светофора.

Поворачивающий водитель автомобиля робота не заметил и наехал на него. От удара робот перевернулся набок, однако не вышел из строя и после инцидент продолжил движение.

Напомним, что в июне Рийгикогу (Парламент Эстонии, прим. ред.) принял закон, согласно которому в этой ситуации водитель автомобиля должен был уступить дорогу роботу.