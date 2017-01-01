Кризис «Ryanair»: пилоты уходят туда, где «трава зеленее»

Часть пилотов Ryanair отказались от премии, которую руководство компании обещало работникам за дополнительные рейсы, для преодоления кризиса, в результате которого пришлось отменить около 2000 рейсов. Вместо этого пилоты требуют новых контрактов и улучшения условий работы, сообщает BBC.

В распоряжении BBC оказалось письмо, отправленное руководству компании, которое подписали в 17 базах «Ryanair» в Европе. В общей сложности авиакомпания имеет около 80 баз.

«Рынок пилотов меняется, и «Ryanair» придется пересмотреть сотрудничество пилотов и менеджмента, чтобы обеспечить стабильное и общее будущее для всех сторон», - сказано во внутреннем заявлении. Подписание новых контрактов «поможет остановить большое количество коллег, направляющихся туда, где трава зеленее», - добавляет представитель пилот.

Уже до того, как письмо попало в средства массовой информации, появились слухи о том, что кризис Ryanair вызван переходом пилотов в другие авиакомпаний, особенно в «Norwegian Air».

Следует отметить, что руководитель Ryanair Майкл О'Лири категорически отрицает дефицит пилотов. Он во всем винит гнусную погоду и плохо составленный график. Однако другие участники рынка косвенно подтвердили наличие проблем у ирландцев. Однако сами летчики не скрывают злости. Они признают, что компания создает для них нечеловеческие условия труда, и сильно раздосадованы из-за неправдивых заявлений компании.

Ранее сообщалось, что Ирландский лоукостер Ryanair отменил от 40 до 50 рейсов в день на ближайшие шесть недель, чтобы дать сотрудникам уйти в отпуск после пикового летнего сезона.

Пассажирам, которые пострадают от действий компании, Ryanair предлагает вернуть деньги за билет, либо же обменять его с вылетом в другой день или выбрать другой маршрут.