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Возле суда в Стамбуле произошла перестрелка

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

По меньшей мере один человек получил ранения в результате перестрелки в здании суда в Стамбуле. Как сообщает газета Hurriyet, вооруженное столкновение произошло между двумя группами.

В связи с инцидентом полиция задержала семерых человек.

По данным газеты Yeni Şafak, в конфликте приняли участие стороны судебного процесса. В то же время издание Gazete 9 сообщает о двух раненых в ходе перестрелки.

На месте инцидента работают правоохранители и бригады скорой помощи.

Напомним, в августе в Анатолийском суде в Стамбуле во время разбирательства по уголовному делу завязался конфликт, который перерос в перестрелку на улице.

Турция
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