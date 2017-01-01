Возле суда в Стамбуле произошла перестрелка

По меньшей мере один человек получил ранения в результате перестрелки в здании суда в Стамбуле. Как сообщает газета Hurriyet, вооруженное столкновение произошло между двумя группами.

В связи с инцидентом полиция задержала семерых человек.

По данным газеты Yeni Şafak, в конфликте приняли участие стороны судебного процесса. В то же время издание Gazete 9 сообщает о двух раненых в ходе перестрелки.

На месте инцидента работают правоохранители и бригады скорой помощи.

Напомним, в августе в Анатолийском суде в Стамбуле во время разбирательства по уголовному делу завязался конфликт, который перерос в перестрелку на улице.