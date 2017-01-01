СМИ: новый инцидент на учениях «Запад-2017», - Россия утопила свой танк в Белоруссии

По окончании совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», проходивших на полигонах обеих стран на протяжении недели с 14 по 20 сентября, в прессу попали сообщения о еще одном инциденте, связанном с маневрами. По словам очевидцев, в Белоруссии военные из России утопили танк.

Об этом журналистам независимого белорусского телеканала «Белсат TV» рассказал местный таксист, подвозивший корреспондентов к месту отбытия российской дивизии с учений. «На днях россияне утопили танк в водоеме - грибники фотографировали и смеялись. А вообще стреляли они и за пределами полигона. Просто у дороги можно было увидеть, как стреляют», - поделился водитель своими наблюдениями. Других деталей предполагаемого инцидента издание не приводит.

Вместе с тем журналисты пообщались с бойцами Ямпольского мотострелкового полка Кантемировской дивизии, которые начали погрузку уже 20 сентября для возвращения домой. «Учения прошли успешно», - рассказал телеканалу контрактник Андрей, родившийся в украинском Днепропетровске (ныне - Днепр).

Во время разговора рядовой выразил уверенность, что Россия давно уже могла бы оккупировать Белоруссию при желании.

«Если бы мы хотели вас оккупировать - мы бы оккупировали, и вы даже не поняли бы ничего.

Просто ходили бы потом и офигевали, что стали россиянами. Как мы с Крымом сделали... Россия - великая держава. Ее никто никогда не победит», - отметил собеседник телеканала.

За время масштабных учений двух стран стало известно сразу о нескольких инцидентах, сопровождавших маневры. Об одном из них рассказал 19 сентября сайт 66.ru со ссылкой на осведомленный источник. В сообщении, в частности, говорилось, что из-за сбоя военной техники на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух - земля» с вертолета «Ка-52». Два человека оказались в госпитале. Когда именно случилось ЧП, собеседник уточнить не смог. По его словам, это произошло «вчера или позавчера».

В Минобороны назвали «провокацией или чьей-то персональной глупостью» сообщения о том, что в ходе совместных российско-белорусских учений произошел инцидент с непроизвольным пуском ракеты «воздух - земля» с вертолета «Ка-52» по зрителям, в результате чего были ранены несколько человек.

В пресс-службе Западного военного округа пояснили, что на попавших в соцсети видеозаписях был зафиксирован другой случай, когда экипажи вертолетов в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей. В ЗВО заверили, что в результате ракета попала в грузовик без людей.

Вслед за этим издание 66.ru отвергло обвинение в провокации со стороны Минобороны. Главный редактор портала, опубликовавшего видео инцидента, сообщил, что запись попала к журналистам от очевидца, после чего редакция потратила полдня на то, чтобы доказать, «что это было именно во время учений». Причем снявший ролик не был «случайным зевакой», отметил главред, обратив внимание на то, что оператор был в камуфляже.

Кроме того, сообщалось о якобы нарушивших воздушное пространство Литвы двух российских военно-транспортных самолетах Ил-76. Из-за случившегося в МИД Литвы был вызван российский посол, которому выразили протест и потребовали объяснений. По версии литовской стороны, российские самолеты, возвращаясь поздно вечером 16 сентября с учений «Запад-2017» в Калининградскую область, нарушили воздушное пространство Литвы и пробыли в нем около двух минут.

В Минобороны РФ претензии Литвы назвали политизированными и не соответствующими действительности.

Российская сторона утверждает, что два Ил-76 действительно отклонились от маршрута, но по согласованию с диспетчером в Вильнюсе для обхода грозового фронта. Причем литовские органы управления воздушным движением не предъявляли претензий экипажам российских бортов, подчеркнули в Минобороны РФ.

В НАТО к российско-белорусским учениям «Запад-2017» отнеслись как к потенциальной угрозе. На днях глава военного комитета альянса чешский генерал Петр Павел сказал, что маневры можно рассматривать как «серьезную подготовку к большой войне». При этом российская сторона в преддверии и на фоне старта учений неоднократно выступала с разъяснениями, что маневры имеют абсолютно мирный и оборонительный характер.

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с ходом учений 18 сентября на Лужском полигоне в Ленинградской области. Пояснения ему давал министр обороны Сергей Шойгу.

Совместные стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября 2017 года на шести полигонах России и Белоруссии. В учениях, по официальным данным, принимали участие около 12,7 тыс. военных (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.

В странах Запада высказывали опасения о возможном занижении Москвой официальной численности участвующих в маневрах войск, а также об их «истинной» цели.