В горящей гостинице в Ростове-на-Дону нашли два тела

В Ростове-на-Дону произошел пожар в десятиэтажной гостинице Torn House, расположенной на улице Семашко, 55. Погибли, по данным МЧС, два человека, в том числе администратор гостиницы. Данные о пострадавших уточняются.

Огнем, как сообщается, охвачен весь фасад здания. К 15:15 латв., объявило регионально управление МЧС, пожар был локализован на площади 840 квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. На месте происшествия работают 76 пожарных и 22 единицы техники.

Из гостиницы были эвакуированы несколько десятков человек. В зданиях, расположенных рядом с отелем, в том числе в детском саду, также была объявлена эвакуация.

Пожар в гостинице в Ростове затронул крышу и чердак Донского государственного казачьего института пищевых технологий и бизнеса, сообщает ТАСС. Из-за сильного задымления в здании института также была объявлена эвакуация.

Из-за падавших со здания горящих фрагментов обшивки загорелись семь припаркованных у гостиницы автомобилей.

В Ленинском районе Ростова-на-Дону из-за пожара в гостинице введен режим чрезвычайной ситуации.