Полиция приступила к разгону толпы мигрантов у торгового центра в Москве

Полиция начала разгонять толпу мигрантов, собравшихся около торгового центра «Москва» в Люблино. ТАСС сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что задержаны более 10 человек. Всего у «Москвы» собрались около 200 человек.

Телеканал НТВ опубликовал видео, на котором снята толпа людей у торгового центра. На видео сотрудник полиции требует от них разойтись.

Вечером 20 сентября толпа мигрантов

попыталась прорваться в торговый центр «Москва» после того, как его охранники избили одного из рабочих, приезжего из Таджикистана.

Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

МВД сообщило, что массовые столкновения у торгового центра удалось предотвратить. Были задержаны около 90 человек. 21 сентября полиция сообщила о возбуждении двух уголовных дел — о побоях (по факту избиения мигранта) и о хулиганстве (по факту вечернего конфликта у торгового центра).