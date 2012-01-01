В Мексике церковь рухнула прямо во время крещения младенца: 12 погибших

В мексиканском штате Пуэбла 12 человек погибли во время крещения младенца при обрушении церкви, вызванном мощным землетрясением.

В мексиканском штате Пуэбла в результате обрушения церкви, вызванного землетрясением, погибли 12 человек, сообщает RT со ссылкой на ACI Prensa.

Как сообщает местная газета Sol de Puebla, обрушение купола церкви Santiago Apóstol, построенной в XVII веке, произошло во время крещения младенца, который также погиб под обломками здания. Еще три человека были доставлены в больницу. Два человека все еще находятся под обломками. Единственным, кому удалось спастись, стал священник, пишет РИА Новости.

Местные жители продолжают самостоятельно разбирать обломки, рискуя собственной жизнью, так как все еще существует риск обрушения стен и колокольни.



Вечером 19 сентября вблизи мексиканского города Пуэбла-де-Сарагоса произошло землетрясение магнитудой 7,4. По последним данным, погибли 248 человек.