После визита Путина эвакуировали офис «Яндекса»

В Москве центральный офис компании «Яндекс» был эвакуирован после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Звонивший сообщил о якобы заложенной бомбе в офисе компании. Эвакуировать, по данным агентства, пришлось более 1900 человек, а по информации ТАСС, - около 3000 человек.

Информацию об эвакуации агентству подтвердили несколько сотрудников «Яндекса». «Сработал сигнал тревоги, после чего всех сотрудников эвакуировали на улицу. Позднее нам объявили, что речь может идти о подозрительном неизвестном предмете, который сейчас ищут», - рассказали в «Яндексе».

Пожарная сигнализация сработала по всему комплексу зданий, часть сотрудников перебралась на крышу офисного комплекса на улице Льва Толстого, 16. По словам сотрудников компании, им «рекомендовали завершить рабочий день». На место приехали сотрудники полиции, пожарно-спасательные подразделения, машины скорой помощи.

Напомним, что в этот день в «Яндекс» приезжал президент РФ Владимир Путин, его сопровождали помощник Андрей Белоусов, замглавы кремлевской администрации Сергей Кириенко и глава Минсвязи Николай Никифоров. Визит прошел в условиях повышенной безопасности.

Задолго до приезда президента в здании «Яндекса» прошли проверки территории, куда должен прибыть глава государства. В штаб-квартире закрыли кафе, рестораны, подземная парковка. Все автомобили были обследованы специалистами. Была демонтирована велопарковка. Из-за повышенных мер безопасности сотрудников компании предупредили о возможных проверках их личных шкафов, о проблемах с работой Wi-Fi и сотовой связи. За полчаса до приезда президента тем, кто находился внутри здания, запретили покидать свои помещения, вставать с мест и выходить в туалет.

В тот же день в Москве были эвакуированы еще несколько зданий