КНДР угрожает «небывалым» испытанием водородной бомбы в Тихом океане

Возможным ответом Северной Кореи на речь президента США Дональда Трампа может стать «небывалое» испытание водородной бомбы в Тихом океане. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, находящийся в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН, передает Уonhap News.

«Это может быть самая мощная детонация водородной бомбы в Тихом океане», − сказал северокорейский дипломат.

«Мы не имеем представления о том, какие действия могут быть предприняты, поскольку это будет решение лидера Ким Чен Ына», − добавил он.

Напомним, комментарий главы МИД КНДР появился после заявления лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о самых жестких мерах в ответ на выступление американского президента Дональда Трампа, в котором тот пообещал разрушить КНДР.