Мексика извинилась за историю о школьнице, найденной живой под завалами: это выдумка

Власти Мексики опровергли сообщения о девочке, которую якобы удалось найти живой под развалинами школы Colegio Enrique Rebsamen в Мехико после разрушительного землетрясения.

«Мы хотим прояснить, что у нас нет никакой информации по поводу сообщений, опубликованных с именем девочки. Мы уверены, что этого не было в действительности», - заявил в четверг днем представитель Военно-морских сил страны Анхель Энрике Сармьенто (цитата по AP).

По его словам, на месте развалин найдены следы крови, а также имеются другие признаки того, что под обломками могут находиться люди.

Однако все дети, обучавшиеся в данной школе, в настоящее время установлены:

они либо мертвы, либо находятся в больнице, пояснил он.

«Мы провели учет с сотрудниками школы и уверены, что ученики либо погибли, к сожалению, либо находятся в госпиталях или в безопасности у себя дома», - сказал Сармьенто. Он уточнил, что всего 11 детей были спасены, еще 19 детей и шесть взрослых были найдены мертвыми.

Представитель ВМС также принес извинения гражданам за дезинформацию.

Сообщение о якобы найденной под развалинами школы 12-летней девочке ранее распространили СМИ. Утверждалось, что девочку зовут Фрида София.

Она смогла привлечь внимание спасателей, пошевелив рукой, а также сообщила им, что хочет пить.

Сюжет о чудом выжившем ребенке был широко растиражирован как в Мексике, так и за ее пределами. Мексиканцы активно делились новостью в соцсетях. Фрида София стала для многих символом надежды на фоне потрясшей всех катастрофы.

Известие о том, что история оказалась выдумкой, вызвала гневную реакцию в обществе.

Не исключено, что эта история может иметь политические последствия. Министр просвещения Аурелио Нуньо, считающийся возможным кандидатом на пост президента, неоднократно упоминал ее, отмечает Haaretz.

Как пишет издание, подобная история была в Мексике после землетрясения 1985 года. Тогда сообщалось о девятилетнем мальчике, якобы обнаруженном под завалами. Спасатели копали много часов, чтобы найти ребенка, но в результате выяснилось, что его вообще не существовало, передает NEWSru Israel.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-востоке Мексики 19 сентября в 18:14 по времени UTC (21:14 по Москве). Очаг землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр. За землетрясением последовали более 10 афтершоков. Также произошло незначительное извержение вулкана. На данный момент известно о 286 погибших. 60 человек были извлечены из-под завалов живыми. Еще 50 числятся пропавшими без вести, сообщал мэр Мехико Мигель Анхель Мансера.