Подлодка России уничтожила базу в Сирии

Минобороны России сообщает, что ракеты «Калибр», запущенные с подводной лодки Черноморского флота «Великий Новгород», уничтожили пункты управления, базы подготовки и бронетехнику террористов в сирийском Идлибе.

«Внезапным ракетным ударом в провинции Идлиб уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехника террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ отметили, что данные объективного контроля подтвердили поражение всех целей.

Отмечается, что целями для поражения стали выявленные за последние дни опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов боевиков «Джабхат-ан-Нусры» в провинции Идлиб.

Дальность до целей составила около 300 километров.