Окрещенный «сумасшедшим» Трамп ответил Ким Чен Ыну тем же

Президент США Дональд Трамп, которого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал «сумасшедшим стариком», почти так же охарактеризовал своего оппонента. Если высказывания главы КНДР по обыкновению транслировало северокорейское государственное агентство, то хозяин Белого дома по традиции воспользовался своим микроблогом в Twitter.

«Северокорейский Ким Чен Ын, который очевидно сумасшедший, которого не беспокоит голод и смерть его людей, столкнется с испытаниями, каких еще не видел!» - предупредил Трамп в своем твите. Напомним, что во время недавнего выступления на Генеральной ассамблее ООН президент США пригрозил полным уничтожением Северной Кореи, если Пхеньян не прекратит развитие своей ядерной программы и ракетные пуски. Комментируя эту речь Трампа, Ким Чен Ын назвал американского лидера «сумасшедшим стариком» и пообещал укрощать его огнем.

Тем временем госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью ABC сообщил, что дипломатические усилия по урегулированию ситуации с КНДР

продолжатся, несмотря на обострение резкой риторики и участившиеся угрозы военной конфронтации.

«Нам бросили вызов, но наши дипломатические усилия без сомнения продолжатся», - пообещал глава Госдепартамента.

Тиллерсон отметил, что США приняли самые сильные экономические санкции, которые когда-либо вводились против Ким Чен Ына. «Так что его проверяют при помощи санкций, со всех уголков мира», - сказал госсекретарь.

СБ ООН 12 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной шестое ядерное испытание. Документ, подготовленный делегацией США, получил поддержку всех членов Совбеза, включая Россию и Китай. Ограничения предусматривают запрет на закупку северокорейского текстиля и поставки в страну газовых конденсатов. Совбез ввел ограничения на экспорт в КНДР сырой нефти и продуктов ее переработки, однако полного запрета на это не последовало.

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, а 29 августа и 15 сентября осуществила два пуска ракет, которые пролетали над территорией Японии. 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы, при этом заявив, что заряд может использоваться для боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты.