На Бали активизировался вулкан, ведется эвакуация людей

Власти вывезли в безопасное место более тысячи местных жителей и туристов.

На острове Бали, в Индонезии, пришлось срочным образом эвакуировать людей из-за возросшей активности вулкана Агунг. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вулкан был активен в середине августа, затем его активность пошла на спад. Теперь вулкан вновь активизировался

Эвакуация началась со среды. Уже успели вывезти в безопасное место более тысячи человек, сообщил представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам, люди добровольно согласились на эвакуацию.

В свою очередь представитель властей - губернатор Бали Маде Манку Пастика сообщил, что нужно быть готовым к любым возможным последствиям в случае извержения вулкана. «Мы можем сообщить жителям Бали и всему миру, что мы готовы встретить худшее, хотя мы надеемся, что этого не произойдет», — заявил губернатор.