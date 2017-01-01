Найдена могила еще одного военного, о гибели которого в Сирии умолчало Минобороны РФ

Обнаружена могила еще одного военнослужащего, погибшего в Сирии, о котором не сообщало Минобороны России. 31-летний капитан ГРУ Курбан Гусейнович Касумов погиб 2 августа при минометном обстреле боевиками «Исламского госуадарства»*. Об этом сообщалось в паблике «Герои России» в соцсети «ВКонтакте» (запись датировалась 21 сентября и к 17 часам 22 сентября была удалена) и на странице группы независимых расследователей военных конфликтов Conflict Intelligence Team в Facebook.

Касумов родился 1 января 1986 года в Ростовской области и служил в 3-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения (в/ч 21208), базирующейся в Тольятти. Сообщается, что это была его третья командировка в Сирию.

В день его смерти, 2 августа 2017 года, по информации сайта Liveuamap, террористы ИГ* наносили контрудары по наступающим проасадовским силам в районе населенных пунктов Итрия и Саламия, а также к юго-востоку от Ракки.

Опубликованы фотографии медалей Касумова, среди которых есть медаль «За освобождение Пальмиры». Освобождение Пальмиры изображено и на обратной стороне надгробия на могиле Касумова.

20 сентября Минобороны сообщило о трех российских военных, получивших ранения при отражении наступления боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»* в сирийской провинции Идлиб. Бой произошел в зоне деэскалации при снятии блокады войск, окруженных перешедшими в наступление боевиками. После этого стало известно о смерти еще одного военного-контрактника - Владимира Тарасюка, погибшего «при исполнении воинского долга в Сирии».

В начале сентября российское военное ведомство подтвердило гибель двух российских военнослужащих-контрактников, которые попали под минометный обстрел со стороны террористов «Исламского государства»*. Военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон. При этом в ведомстве не называли имен погибших солдат.

Журналисты давно пишут о расхождении между официальными потерями России в ходе операции Воздушно-космических сил в Сирии и вероятным фактическим числом жертв. Согласно сообщениям Минобороны РФ, в 2017 году число погибших составило 10 человек. В действительности в Сирии, по подсчетам Reuters, могли погибнуть не менее 40 граждан РФ.