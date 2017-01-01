«Мисс Турция — 2017» лишена титула из-за твита про военный переворот

Победительница конкурса красоты «Мисс Турция — 2017» Ытыр Эсен лишена титула через несколько часов после победы из-за твита про попытку военного переворота в стране в июле 2016 года.

Заявление опубликовано в фейсбуке конкурса.

В июле в годовщину попытки переворота Эсен написала в своем твиттере, что у нее началась менструация и «ее кровь прибавилась к крови героев», погибших во время попытки переворота.

В настоящее время аккаунт Эсен в твиттере удален. Фотографии с ней также были удалены из аккаунта конкурса.

«С сожалением сообщаем, что этот твит был написан Ытыр Эсен. Оргкомитет конкурса «Мисс Турция», который стремимся представить Турцию миру и внести вклад в ее имидж, не может принять такое сообщение», — говорится в заявлении.

Как сообщает Hurriyet, из-за лишения Эсен титула Турцию на конкурсе «Мисс мира — 2017» в Китае будет представлять Аслы Сюмэн, занявшая второе место на национальном конкурсе.