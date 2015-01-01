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Бундестаг поставил под вопрос законность решения Меркель впустить беженцев

Gazeta.ru
Фото: AP/Scanpix

Бундестаг (парламент Германии) выпустил доклад, в котором признал недостаточной законодательную базу, ставшей основой для решения канцлера Ангелы Меркель в 2015 году открыть границы страны для беженцев, сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в 11-страничном документе поставлен вопрос, должен ли был парламент голосовать по решению Меркель о беженцах, и было ли в пределах ее полномочий право открывать границу страны в одностороннем порядке.

Доклад был опубликован 22 сентября, всего за два дня до выборов федерального канцлера Германии.

Адвокат по конституционным вопросам Уве Липински отметил, что поднятые бундестагом вопросы являются «серьезной проблемой», так как Меркель, похоже, действительно приняла решение открыть границы в одиночку.

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