Страшное ДТП под Калининградом: погибли 8 человек, среди них - беременная женщина (видео)

Восемь человек стали жертвами аварии с участием маршрутки и внедорожника Mercedes под Калининградом вечером в пятницу, 22 сентября. Как сообщает местное издание Клопс.ру, авария произошла на трассе Калининград — Талпаки.

Семь человек, среди которых была беременная женщина, погибли на месте ДТП. Еще один человек скончался по дороге в больницу. Девять человек получили серьезные травмы.

В Мерседесе ехала семья из трех человек, в маршрутке находились 20 пассажиров.

По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную одного из автомобилей

Также установлено, что микроавтобус выполнял нелегальную перевозку. Маршрутка не была предназначена для междугородних перевозок.