Страшное ДТП под Калининградом: погибли 8 человек (видео)

Под Калининградом в пятницу вечером произошло лобовое столкновение маршрутки с внедорожником Mercedes. Погибли семь человек, еще девять пострадали. Кто из водителей выехал на встречную полосу движения до настоящего времени не ясно, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД. Региональный сайт «Клопс.ру» утверждает, что в ДТП виноват водитель внедорожника: он снес временные пластиковые разделители на ремонтируемом участке трассы и оказался на «встречке».

Крупное ДТП произошло на 30 километре федеральной трассы «А-229» Калининград-Черняховск-Нестеров в районе поселка Солдатово. При этом в МВД заявляют, что ремонтные работы на этом участке не велись, однако в момент ЧП на трассе шел дождь, что затрудняло движение.

Микроавтобус следовал со стороны Калининграда, внедрожник Mercedes двигался в сторону областного центра, машины столкнулись по касательной на встречной полосе движения. В результате, кабина микроавтобуса смята, на месте погибли его водитель и трое пассажиров, еще три пассажира микроавтобуса скончались по пути в лечебные учреждения. Находившиеся во внедорожнике выжили, в том числе семилетняя девочка.

По данным на утро субботы, в больницах остаются семеро пострадавших.

Устанавливается, кому принадлежал автобус, в котором, по предварительным данным, находились 20 человек.

Решается вопрос о возбуждении по факту ДТП уголовного дела.

В связи с ДТП региональное управление МЧС открыло телефон «горячей линии» по номеру 8-(4012)- 79-99-99. Штаб экстренной психологической помощи пострадавшим в ДТП создан в городе Гусев.

Власти Калининградской области обещают оказать помощь семьям пострадавших и погибших в результате ДТП, сообщила пресс-служба областного правительства, сославшись на заявление избранного губернатора региона Антона Алиханова. Глава региона вырази