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Иран испытал новую баллистическую ракету

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Ракета Хорремшехр способна нести несколько боеголовок.

Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты Хорремшехр. Об этом сообщает PressTV.

Как отмечается, что ракета дальностью полета 2 тысячи километров способна нести несколько боеголовок. Именно эту ракету накануне представили на военном параде в Тегеране.

По словам бригадного генерала Амира Али Хаджизаде, командующего ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции, новая ракета стала меньше по размерам и более тактической. Она поступит на вооружение иранской армии в ближайшем будущем.

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