Закон об образовании на Украине: Венгрия обратилась в ООН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обратился к верховному комиссару ООН по правам человека провести расследование из-за украинского закона об образовании, передает Укринформ.

По его словам, принятый в Украине закон нарушает право на использование языка национальными меньшинствами.

«К сожалению, парламент Украины 5 сентября принял новый закон в сфере образования. Этот закон гораздо больше сокращает права (на использование языка меньшинств), запрещает детям до 10 лет получать образование на родном языке», – сказал венгерский министр.

Он подчеркнул, что этот закон явно нарушает конвенцию ООН и международные нормы" и способен создать опасный прецедент, если ООН будет хранить молчание.

«Мы настойчиво призываем высокого комиссара ООН по правам человека начать расследование в связи с принятым законом в Украине и использовать все средства для прекращения нарушений прав меньшинств этим новым законом», – заявил Сийярто.

Он также акцентировал, что Венгрия всегда будет поддерживать свои общины за рубежом, где бы они не жили в мире.

5 сентября Верховная Рада приняла закон, который начинает реформу образования в Украине. Этот документ, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является только государственный язык. Языки нацменьшинств, включая русский, будут изучаться только до пятого класса, но уже с 2020 года этой нормы не будет и образование в Украине станет целиком украиноязычным.

Сейчас в Украине школьное образование на языках нацменьшинств получают около 400 тысяч детей в 735 учебных заведениях.