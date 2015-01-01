Идею ограничить право вето для членов СБ ООН поддержали 114 стран

Почти 100 государств поддержали инициативу о добровольном отказе постоянных членов Совета Безопасности ООН от использования права вето при рассмотрении действий в ответ на геноцид и другие широкомасштабные преступления.

Тема вето - один из острейших вопросов реформирования организации, обсуждаемого с подачи президента США Дональда Трампа. Россия - «рекордсмен» по ветированию резолюций Собвеза, в июне 2015 года сделавшая это дважды, впервые за 18 лет работы органа. В одной из предлагаемых резолюций шла речь о создании трибунала по крушению малайзийского Boeing на Донбассе.

Инициативу добровольного отказа от вето выдвинули Франция и Мексика. Обсуждение прошло в пятницу. О его результатах журналистам рассказал государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.

«Почти 100 стран поддерживают эту инициативу. Это означает, что больше половины государств - членов ООН понимают, насколько она выгодна», - сказал дипломат. По его словам, предложение Франции «чрезвычайно актуально», так как «нет никаких гарантий, что мы не столкнемся с новыми трагедиями, подобными тем, что мы недавно видели в ходе долгих лет войны в Сирии». Он напомнил, что при поддержке Франции в Совете Безопасности на голосование выносились несколько резолюций по сирийской тематике, однако все провалились из-за «серии вето» со стороны России и Китая.

Лемуан напомнил, что Франция и Мексика уже на протяжении четырех лет продвигают инициативу об ограничении вето в случае массовых бесчинств, в том числе геноцида, преступлений против человечности и широкомасштабных военных преступлений путем «неформальной, добровольной и коллективной договоренности пяти постоянных членов Совета Безопасности». Он подчеркнул, что это добровольное самоограничение, и менять Устав ООН для этого не нужно. «Вето - это не право или привилегия, а ответственность», - подчеркнул он.

Глава МИД Лихтенштейна Аурелиа Фрик на этом же заседании сообщила, что 114 стран подписали «свод правил» для членов Совбеза, которыми они должны руководствоваться при реагировании на массовые зверства.

Эта инициатива разработана так называемой Группой за подотчетность, последовательность и открытость ООН (Accountability, Coherence and Transparency Group, ACT), напоминает ТАСС. В соответствии с кодексом страны, избираемые в качестве временных членов Совета Безопасности, берут на себя добровольное обязательство не голосовать против резолюций, касающихся действий в ответ на геноцид и другие преступления.

По данным Фрик, документ поддержали уже 114 государств.

По ее словам, подобные инициативы очень актуальны в ситуации, когда в Сирии, Йемене, Южном Судане и Мьянме совершаются массовые преступления «без адекватных действий со стороны Совета Безопасности» и при полной безнаказанности.

Тема вето является одной из самых острых в обсуждении реформы Совета Безопасности ООН.

Россия неоднократно заявляла, что для нее неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению права вето, которым наделены пять постоянных членов СБ

- Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Традиционно против отмены выступают Россия и Китай. США отказывались присоединяться к ООН без права вето, но в последнее время им не пользуются. В Лондоне и Париже допускают возможность добровольного отказа от права вето в случаях, когда требуются срочные меры для пресечения массовых преступлений.