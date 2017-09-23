Трамп обиделся на чемпиона НБА и отменил встречу в Белом доме

Президент США Дональд Трамп, узнав, что в баскетбольном клубе «Голден Стэйт» существуют сомнения по поводу приезда в Белый дом, решил отменить традиционную встречу с сильнейшей командой НБА, лидером которой является Стефен Карри.

«Поездка в Белый дом считается большой честью для команды-чемпиона, - написал Трамп в своем Twitter. - Стефен Карри колеблется, поэтому приглашение отменятся!»

Going to the White House is considered a great honor for a championship team.Stephen Curry is hesitating,therefore invitation is withdrawn!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 23, 2017

Перед планируемой традиционной встречей с президентом в Белом доме лидер чемпионов НБА Стефен Карри в очередной раз заявил, что встречаться со скандальным политиком не хочет.

«Что касается меня, то я буду голосовать против встречи. Но мы - коллектив, и решать буду не только я и не Кевин Дюрант. Есть команда, и мы вместе будем принимать решение, - сказал Карри CBS Sports. - Мы будем обсуждать этот вопрос совместно и примем общее решение. Но мое мнение всем известно».

Добавим, что во время предвыборной компании тренерский штаб чемпионской команды и баскетболисты высказывали поддержку в адрес соперницы Трампа - Хиллари Клинтон.

В августе с критикой в адрес Трампа выступил легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар, шесть раз становившийся чемпионом НБА в составе «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Карим Абдул-Джаббар при этом выразил поддержку всем политикам, покинувшим президентский совет Трампа за последние месяцы - в частности, главе компании Tesla Илону Маску и лидеру федерации профсоюзов США Ричарду Трамке.