LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода

Девочки-подростки сняли на видео жестокие издевательства над сверстницей (видео)

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: flickr.com/Kelvyn Skee

В городе Лучегорск Приморского края школьницы на крыше одного из учебных заведений избили сверстницу, сняв издевательства на видео. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает портал PrimaMedia.Ru.

На кадрах видеоролика одна девочка хватает другую за волосы и бегает с ней по крыше с радостными криками, затем она наносит своей жертве несколько ударов ладонями по лицу. По предварительной информации, родители пострадавшей обратились в полицию.

Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю проводят доследственную проверку в связи с происшествием, говорится на сайте главка. Следователи устанавливают личности несовершеннолетних и обстоятельства произошедшего.

Россия
0 Комментарии