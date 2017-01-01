США отправили бомбардировщики к берегам Северной Кореи

Бомбардировщики США пролетели рядом с демилитаризованной зоной у границ КНДР, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Пентагона. В военном ведомстве США подчеркнули, что бомбардировщики пролетели севернее и ближе к берегам, чем при любом предыдущем подобном маневре.

В полете участвовали несколько бомбардировщиков B-1B Lancer в сопровождении истребителей. Они находились в международном воздушном пространстве.

В-1 взлетели с американской военной базы Andersen в Гуаме. Они долетели до Корейского полуострова и пролетели вблизи демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи вдоль 38-й параллели.

Как отмечают в Минобороны США, эти действия являются «ясным сигналом того, что у президента есть много военных вариантов, чтобы справиться с любой угрозой», цитирует сообщение ТАСС.

На протяжении недели президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын обменивались взаимными уколами - пока словесными.

Трамп во время выступления на Генассамблее ООН пригрозил Северной Корее полным уничтожением в случае агрессии. Ким Чен Ын назвал его «сумасшедшим» и пригрозил резким ответом. В МИДе после этого заявили, что речь может идти о взрыве водородной бомбы не под землей, как раньше, а в акватории Тихого океана.

В субботу в КНДР произошло землетрясение, напоминавшее последствия очередного ядерного испытания. Однако сейсмологи из соседних стран решили, что в этот раз подземные толчки были вызваны естественными причинами.

Помимо этого, в субботу утром Китай объявил о резком ограничении торговли с КНДР, в том числе запрете на экспорт туда нефтепродуктов и импорт текстиля - один из немногих источников валюты для изолированного санкциями государства.