В Праге на празднике десантник приземлился на зрителей

В Праге во время праздника День с армией десантник, участвовавший в показательных выступлениях, приземлился на зрителей, передает Radio Praha.

В результате двое взрослых и ребенок получили травмы. Взрослые пострадавшие, в том числе десантник, доставлены в больницу. Ребенка родители самостоятельно отвезли на осмотр к врачу.

По предварительным данным, парашютист приземлился за пределами установленной зоны из-за сильного порыва ветра.

Пресс-служба Генштаба Армии Чешской республики выразила сожаления в связи с инцидентом.

В прошлом году при отрабатывания десантирования с воздуха американские военные потеряли три вездеходных броневика Humvee на базе в Германии. Видео с инцидентом стало хитом сети.