В Германии начались выборы в бундестаг

В Германии 24 сентября начались выборы в бундестаг. Канцлер Ангела Меркель призвала однопартийцев сделать все возможное, что повлиять на позицию неопределившихся избирателей.

Как сообщает Интерфакс, результаты опросов избирателей говорят о том, что Меркель сохранит пост канцлера Германии. Ее партию Христианско-демократический союз поддерживают вдвое больше, чем главного конкурента - Социал-демократическую партию.

По итогам голосования будет сформирован бундестаг, который, в свою очередь, изберет канцлера ФРГ.

В настоящее время этот пост третий раз подряд занимает Меркель.

Накануне она встретилась в Берлине с молодыми активистами Христианско-демократического союза. По словам Меркель, избирателям нужно напоминать о приверженности ХДС поддержке семьи, отказу от повышения налогов и снижению налогов для среднего класса.

Канцлер ФРГ также подчеркнула, что ХДС считает необходимым сохранить в Германии многообразие корней, культур и диалектов. Она заявила, что именно такой подход делает Германию сильнее.

В выборах смогут принять участие примерно 61,5 миллиона немцев, почти треть из них, согласно опросам, будет голосовать по почте.

За поддержку избирателей борются 42 партии. Избирательные участки открыты с 08.00 до 18.00.

После их закрытия общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF обнародуют данные первых экзит-поллов.

Ранее президент США Дональд Трамп пожелал Германии успешных выборов и заверил нынешнего Меркель в непоколебимости двусторонних связей.