Трамп: КНДР не протянет слишком долго

Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея не сможет долго просуществовать, если глава МИД республики Ли Ен Хо, назвавший американского президента «психически больным», выразил позицию руководства страны.

«Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (лидера КНДР Ким Чен Ына - ред.), то слишком долго они не протянут», - написал Трамп в Twitter.

Ли Ен Хо, выступая на Генаасамблее ООН заявил, что КНДР стремится обеспечить военный паритет с Соединенными Штатами, а ядерные силы Пхеньяна являются исключительно средством сдерживания.

При этом министр призвал США и союзников «дважды подумать», прежде чем устраивать военные провокации против его страны.