Лавров: Нужно срезать лишний «жирок» ООН

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что срезать лишний «жирок» ООН нужно так, чтобы не задеть живой организм всемирной организации. Об этом он сказал в интервью НТВ.

По словам Лаврова, трудно спорить с тем, ООН должна быть эффективной организацией, нацеленной на решение проблем и избегающей излишней бюрократии.

«То, что в ООН есть лишний «жирок», - это давно не новость. Но нужно подходить очень осторожно к любым серьезным реформам, потому что этот лишний «жирок» во многом объясняется тем, что здесь все-таки 193 страны-члена», - сказал министр.

Он отметил, что каждая из стран, даже с населением 10-15 тысяч человек, как ряд стран в южной части Тихого океана, хочет как-то быть приобщенной к работе организации и быть представленной в ее Секретариате.

«Это абсолютно объяснимое желание. Поэтому

когда мы будем этот «жирок» срезать, как бы нам не задеть живой организм организации», - подчеркнул министр.

Отметим, что, выступая на Генассамблее ООН, Лавров призвал возрождать культуру дипломатии и искать баланс интересов между разными странами.

В последнее время часто звучат заявления о необходимости реформировать ООН из-за низкой эффективности организации.