Швейцарцы отклонили пенсионную реформу

По данным экзитполов, на референдуме в Швейцарии граждане страны отклонили проект первой за последние 20 лет пенсионной реформы. Об этом после закрытия избирательных участков в воскресенье, 24 сентября, сообщил швейцарский телеканал SRF, сославшись на информацию, полученную после обработки части бюллетеней и прогноз, подготовленный институтом Gfs.bern.

В свою очередь агентство AFP со ссылкой на экзитполы сообщает, что против пенсионной реформы проголосовали 53% избирателей.

Согласно информации телеканала, несколько кантонов уже предоставили данные по обработанным бюллетеням. Во всех из них, за исключением полукантона Базель-Штадт, избиратели проголосовали против реформы.

Поправки к избирательному законодательству были одобрены парламентом с минимальным перевесом голосов еще весной. Они предполагают повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет. Кроме того,

планировалось повышение пенсионных взносов из заработных плат и сборов от налога на добавленную стоимость (НДС).

При этом ставка НДС должна возрасти с 8,0 до 8,3 процента.

Консервативная Швейцарская народная партия (SVP), обладающая большинством в Национальном совете, выступает против реформы, считая ее слишком дорогим проектом «левых».