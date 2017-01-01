Женщин Саудовской Аравии впервые пустили на стадион

Сотни женщин имели возможность в сопровождении своих семей побывать на королевском стадионе в столице страны Эр-Рияде во время празднования национального праздника - дня единства королевства. Для этого на стадионе, который вмещает около 40 тысяч зрителей, обустроили отдельную зону для семей.

Национальный праздник в Саудовской Аравии праздновали с концертами, танцами и фейерверками.

До сих пор в ультраконсервативном мусульманском королевстве женщинам запрещался вход на стадионы во все дни года включительно с национальными праздниками.

В Саудовской Аравии производится строгая политика разделения людей по полу. Это единственная страна, где женщинам запрещено водить авто. Есть и много других ограничений. К примеру, без разрешения отца, мужа или брата саудовским женщинам запрещено начинать обучение и путешествовать.

В последнее время власти королевства идут на некоторые осторожны уступки. В июле саудовское министерство образования позволило школьницам государственных школ заниматься спортом.