Мэй заверила Брюссель в выплате задолженностей по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что финансовые обязательства в связи с выходом страны из Европейского Союза будут выполнены. В то же время она подчеркнула, что считает чрезмерными и неконструктивными некоторые запросы, выдвигаемые в связи с вкладом Лондона в бюджет ЕС, и предложила обсуждать этот аспект «только в комплексе с более общими вопросами».

С такими заявлениями глава британского правительства выступила в гостевой статье для немецкого еженедельного издания Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 24 сентября.

Требования, касающиеся взносов Великобритании в казну ЕС, являются одним из главных камней преткновения текущих переговоров по Brexit.

До сих пор Мэй заявляла о готовности выплатить Брюсселю 20 миллиардов евро в течение переходного периода. Представители Евросоюза, со своей стороны, настаивают на сумме не менее 60 миллиардов евро.

В своем тексте британский премьер также заверила жителей Германии и Европейского Союза, что в последующие годы Великобритания будет им «сильнейшим другом и партнером», и подчеркнула, что успешный Евросоюз - в интересах как Лондона, так и всего мира.

Новый раунд переговоров о выходе Великобритании из ЕС начнется 25 сентября в Брюсселе.

Напомним, международное рейтинговое агентство Moody's снизило суверенные рейтинги Великобритании – долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченных долговых обязательств – с «Aa1» до «Aa2» из-за ожидаемых последствий выхода страны из Евросоюза.