Блогер скончался после укуса змеи в прямом эфире

Российский видеоблогер Арслан Валеев, рассказывавший о рептилиях на YouTube-канале «Экзотариум» и о диких кошках в паблике BobCat ТВ, скончался после укуса черной мамбы в прямом эфире. Об этом сообщается в группе молодого человека.

Накануне бывшая супруга Арслана Екатерина рассказала в соцсетях, что блогер выследил и избил ее.

Свою историю она подкрепила медицинскими документами. В ответ на это Валеев начал писать об изменах девушки, однако после негативной реакции подписчиков он взял обвинения назад и извинился перед бывшей женой.

После этого блогер провёл онлайн-трансляцию, на которой спровоцировал черную мамбу ужалить себя в руку. Знакомые Валеева вызвали ему скорую помощь, однако в больнице не смогли спасти молодого человека.