Пентагон пригрозил КНДР ответом на провокации

Представитель Минобороны США полковник Роберт Мэннинг заявил, что Пентагон предоставит Дональду Трампу варианты борьбы с Северной Кореей, если ее провокации продолжатся. Об этом сообщает Reuters.

По словам Мэннинга, его ведомство позаботится о том, чтобы у главы государства были средства воздействия на Пхеньян.

Напомним, ранее министр иностранных дел КНДР Ли Ен Хо заявил, что США объявили войну Северной Корее.

«Поскольку Соединенные Штаты объявили войну нашей стране, мы будем иметь полное право принимать контрмеры, в том числе право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они не находятся в воздушном пространстве нашей страны», — предупредил глава внешнеполитического ведомства республики.