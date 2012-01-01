Украинский президент Петр Порошенко подписал закон об образовании, который запускает, как говорится на его сайте , «одну из главных реформ» в стране на пути к включению Украины в Европейский союз.

Закон вводит 12-летнее среднее образование, ранее в украинских школах учились 11 лет. Кроме того, закон повышает роль украинского языка. Рассказывая о законе, успешность карьеры на Украине Порошенко поставил в прямую зависимость от владения языком.

Впрочем, в учебных заведениях могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - на государственном украинском языке, английском и других официальных языках Европейского Союза.

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства.