В Греции бастуют все СМИ

Греческая ассоциация журналистов объявила во вторник, 26 сентября, 24-часовую забастовку, сообщает The Associated Press. Сегодня в Греции не транслируются новостные программы, сайты не обновляют ленты новостей, а газеты не выпустили свежие выпуски.

Союз журналистов Афин требует помощи от правительства и медиа-компаний сохранить фонд охраны здоровья работников масс-медиа на плаву и не закрывать его.

Отметим,

СМИ Греции сильно пострадали от финансового кризиса в стране, который привел к резкому падению доходов от рекламы и подписки.

Забастовка должна завершиться в 6 часов в среду.

Напомним, в мае Греция также осталась на сутки без новостей – журналисты государственных и частных СМИ провели 24-часовую забастовку в знак протеста против новых мер экономии.