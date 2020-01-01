Макрон предложил создать единую армию ЕС к 2020 году

Выступая перед студентами Сорбонны, французский президент заявил, что Европе необходимы общие армия и оборонный бюджет. Он также повторил идею единого бюджета для стран еврозоны.

Европейскому Союзу необходимы общий оборонный бюджет и совместная армия, заявил во вторник, 26 сентября, выступая перед студентами университета Сорбонна с программной речью о реформировании ЕС, президент Франции Эмманюэль Макрон. «Безопасность - это основа любого политического сообщества», между тем Европа столкнулась с двойным испытанием - «постепенным и неизбежным» отчуждением США и угрозой терроризма, подчеркнул Макрон. По его мнению, общеевропейская армия должна появиться к 2020 году в дополнение к вооруженным силам НАТО.

Коснувшись вопросов экономики, французский президент повторил идею, с которой неоднократно выступал в ходе избирательной кампании: он убежден, что странам, входящим в зону евро, необходим единый бюджет. Одной из возможностей финансирования такого бюджета могло бы стать введение специального налога, заявил Эмманюэль Макрон. Только зона евро «с сильной и международной валютой» может обеспечить основу для европейской экономики, способной составить конкуренцию на глобальном уровне, подчеркнул он.

Общеевропейское агентство по делам беженцев

Еще одним ключевым моментом выступления Макрона стала проблема миграции. В частности, он предложил создать единое агентство по делам беженцев, чтобы упростить процедуру их приема. Президент Франции также предостерег от угрозы роста националистических настроений в условиях притока мигрантов, заявив, что это идет вразрез с принципами единой Европы. Макрон напомнил, что по итогам парламентских выборов в Германии 24 сентября в бундестаг прошла правопопулистская партия «Альтернатива для Германии», набравшая 12,6 процента голосов. «Мы не думали, что прошлое вернется», - прокомментировал он этот итог.

Рассуждая о перспективах Евросоюза, Эмманюэль Макрон назвал нынешнюю Европу «слишком слабой, слишком медленной, слишком неэффективной». «Единственный путь, который гарантирует наше будущее, - это воссоздание независимой, единой и демократической Европы», - заключил он.