Фото: из-за продуктов в эстонском магазине выползла змея

Сегодня утром в Валга в находящийся в торговом центре Siil магазин Konsum заползла змея. Маленький уж появился из-под находящихся в продуктовом зале поддонов. Незваного гостя обнаружил работник магазина, пишет Valgamaalane.

«Сегодня в 10.24 в Центр тревоги сообщили, что в Валга на улице Ю. Куперьянова в магазине Konsum под поддонами у касс спрятался 30-40-сантиметровый уж. Спасатели поймали безвредное животное и отвезли его на природу», - сказал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк.

По словам очевидцев, инцидент разрешился спокойно, паники не возникло.

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