Глава МИД Украины Павел Климкин едет в Латвию

29-30 сентября с рабочим визитом в Латвии будет находиться министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

У него предусмотрена встреча с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем, на которой будут обсуждаться отношения между Украиной и Латвией, Украиной и ЕС, политика безопасности и ситуация в восточной Украине.

В 14 часов состоится пресс-конференция обоих министров.

Также Климкин встретится с министром образования и науки Карлисом Шадурскисом и подпишет межправительственный договор Латвии и Украины о сотрудничестве в области образования, науки, молодежи и спорта.

Украинский министр примет участие в дискуссиях Рижской конференции.