США закроют небо для военных самолетов России

США хотят объявить ограничения на полеты российских военных самолетов над американской территорией, отменив договор об открытом небе. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

Договор был заключен в рамках договоренностей о контроле над вооружением, прозрачности и укреплении доверия на завершающих этапах холодной войны. Согласно документу, 34 страны могут проводить наблюдательные полеты над территориями других стран-участниц.

U.S. to Curb Russian Military Flights Over American Territory

Споры вокруг договора, как отмечает СМИ, обострились после того, как российский военный самолет в августе пролетел над Вашингтоном и городом Белминстер, когда там находился президент США Дональд Трамп.