Названы последствия взрыва водородной бомбы КНДР

Группа ученых рассказала о последствиях, которые могли бы произойти в результате подводных испытаний водородной бомбы КНДР. Об этом пишет Motherboard.

В четверг, 21 сентября, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо (Ri Yong-ho) объявил, что глава государства Ким Чен Ын рассматривает возможность испытаний водородной бомбы в Тихом океане. Такой ответ последовал в результате угроз президента США Дональда Трампа «полностью уничтожить Северную Корею». Издание опросило специалистов, которые рассказали о возможных последствиях такого шага.

Профессор Нью-Йоркского университета Оливер Бюлер рассказал, что в результате детонации образуются большие волны. Это повлечет за собой подъем на поверхность огромного количества водяного пара и различного мусора.

Вместе с этим ударная волна и радиация убьет практически все живое в непосредственной близости.

К примеру, после испытания ядерной бомбы в 1946 году из воды достали около 38 тысяч мертвых рыб. При этом волны не смогут создать цунами, обнадеживает Бюлер.

Океанолог Мэтью Шаретт (Matthew Charette), в свою очередь, рассказал, что в результате взрыва концентрация радиоактивных элементов в океане будет слишком мала, чтобы это представляло хоть какую-то угрозу для людей. Однако специалист Океанографического института Вудс-Хоул Кен Бусселер (Ken Buesseler) отметил, что практически невозможно предсказать, куда унесет течение радиоактивную воду и выйдет ли она на берег: «Радиация не осталась бы в одном месте, как в случае аварии на реакторе. Она бы двигалась океаническими течениями».

При этом ни один из ученых не смог предсказать последствия от взрыва водородной бомбы в долгосрочной перспективе. Главная причина этого в том, что регионы, где проводились испытания 70 лет назад, до сих пор не восстановились.