Трампу официально разрешили оскорблять в Twitter

Администрация соцсети Twitter в своем блоге объяснила причину, по которой не блокирует оскорбительные твиты президента США Дональда Трампа.

Команда соцсети пообещала внести правки в пользовательское соглашение из-за особого положения Трампа среди прочих блогеров. При этом администрация признала, что президент злоупотребляет оскорбительными твитами, которые часто противоречат действующим правилам поведения в соцсети.

В заявлении говорится, что внутренние правила компании не позволяют блокировать спорные президентские твиты. Его посты относятся к «информационно значимым» и не подлежат удалению, даже если нарушают правила. В Twitter не стали называть критерии отбора значимых сообщений, лишь анонсировали появление соответствующего пункта в правилах пользования сервисом.

На данный момент правила сервиса запрещают призывы к насилию, угрозы и оскорбления в адрес других пользователей или социальных групп. Аккаунты нарушителей могут быть временно заблокированы или удалены.

Президент США неоднократно нарушал правила, позволяя себе публично травить журналистов или угрожать уничтожением целым государствам. К примеру, 24 сентября твит Трампа с комментариями о выступлении министра иностранных дел Северной Кореи в ООН вызвал неоднозначную реакцию: представитель КНДР приравнял публикацию к официальному объявлению войны.