На Украине после взрывов начался пожар на крупнейшем военном складе - в арсенале в Калиновке Винницкой области. Население ближайших сел эвакуируют. Областному центру ничто не угрожает, уверяют пожарные. ЧП произошло во время проведения антитеррористических учений. К тушению привлечено 1255 человек и 47 единиц техники, отчитались украинские спасатели. Премьер Владимир Гройсман, оценив ситуацию на месте, заявил о неких «внешних факторах» как причине пожара.

«Украинская правда» пишет, что звонок о пожаре поступил в экстренные службы около 10 вечера (время совпадает с латв.). «Установлено, что разрываются артиллерийские снаряды на территории воинской части. Сейчас правоохранители совместно со спасателями эвакуируют жителей сел Павловка, Калиновка и Сальник», - рассказал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало. В Калиновке и двух селах проживает более 20 тысяч человек. В Калиновке после пожаров отключалось электричество.

Склады занимают площадь более 1000 гектаров. Площадь возгорания уточняется. О пострадавших информации не поступало.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям передает, что пожар «произошел на отдельных площадках складов ВСУ». К тушению привлекли два пожарных танка, пожарные расчеты военной части и соответствующие расчеты ГСЧС.

Все въезды в Винницкую область по трассе, проходящей в районе горящего арсенала, перекрыты. Полицией организована работа 46 блокпостов, сообщает «Интерфакс». В частности, закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский. Кроме того, закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка регионального филиала «Юго-Западная железная дорога», а также движение воздушного транспорта - в радиусе 50 км от центра Калиновки.

Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко срочно выехал с группой офицеров Генштаба в Калиновку. Телеканал 112.ua сообщает,

что после полуночи на место ЧП прибыл и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

На арсенале в Калиновке хранится 188 тысяч тонн боеприпасов (10 тыс. условных вагонов) на площади 60 га. Среди них - ракеты системы залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град», передает ТАСС.

Это уже не первый инцидент на украинских арсеналах за последние дни. 22 сентября, возгорание на складе боеприпасов произошло в Никольском районе Донецкой области. Пожар был ликвидирован на следующие сутки, после чего началось разминирование склада и прилегающей территории. Ранее в этом году произошли пожары и взрывы боеприпасов в Балаклее и Сватово.

Премьер заявил о «внешних факторах» как причине пожара

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прибыл в Калиновку, где пытаются локализовать пожар на военных складах, возникший вечером во вторник. Он указал на некие «внешние факторы» как вероятную причину пожара.

«Ситуация в Калиновке, где произошел пожар и детонация боеприпасов на военных складах, является контролируемой, и ключевая задача всех служб - позаботиться о безопасности людей, - заявил он в эфире телеканала «Прямой«. - Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают всё возможное».

По его словам,

всех желающих с территории в радиусе 5 км эвакуируют, для них развернуты три пункта размещения людей.

Он также отметил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего и, вероятно, речь идет о внешних факторах. «Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное - позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события», - подытожил премьер-министр.