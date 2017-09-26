В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили садиться за руль

Саудовская Аравия является последней страной, где отменили запрет на вождение автомобиля женщинами. Такой закон был признан символом гнета представительниц слабого пола, и был отменен после многолетней оппозиции правозащитников. Водительские права выдавать женщинам начнут к июню 2018 года.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник (26 сентября) выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину - пишут РИА Новости. Об этом на своей странице Twitter сообщило МИД Саудовской Аравии:

Women treated equally side by side with men. Thanks to @KingSalman for allowing driving for women! This is the first step to many more!— Saudi Arabia (@saudiarabia) September 26, 2017

Как известно, Саудовская Аравия является одним из самых консервативных государств в мире, ограничивающее права женщин во многих сферах. Однако кампания за право местных женщин садиться за руль автомобиля длится уже много лет. В первую очередь, такие нововведения необходимы, чтобы экономить время мужчин, вынужденных их развозить.

Согласно королевскому указу в стране будет создана специальная комиссия, состоящая из представителей министерств внутренних дел, финансов, труда и социального развития, которая должна определить, как именно претворить в жизнь это решение короля - пишет Русская служба BBC.

Ранее сообщалось, что 23 сентября в Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили посетить спортивный стадион в столице страны Эр-Рияде во время празднования национального праздника - дня единства королевства. Для этого на стадионе, который вмещает около 40 тысяч зрителей, обустроили отдельную зону для семей.

Несмотря на то, что в последнее время власти королевства идут на некоторые уступки, в стране осталось большое количество ограничений. К примеру, без разрешения отца, мужа или брата саудовским женщинам запрещено начинать обучение и путешествовать.







