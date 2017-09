В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили садиться за руль

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд во вторник (26 сентября) выпустил указ, который впервые дает женщинам королевства право водить машину - пишут РИА Новости. Об этом на своей странице Twitter сообщило МИД Саудовской Аравии:

Women treated equally side by side with men. Thanks to @KingSalman for allowing driving for women! This is the first step to many more!— Saudi Arabia (@saudiarabia) September 26, 2017